شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه هيئة تمويل العلوم والابتكار بتذليل العقبات للباحثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية فى مجال البحث العلمى بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية فى المجالات البحثية، موجها بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم من أجل إتاحة مناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمى فى مواجهة الأزمات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، استعرض الدكتور ولاء شتا ما تم من أعمال فى النداءات البحثية السابقة فى عدد من المجالات والتخصصات.

كما استعرض المجلس مقترح النداء الجديد الموجه لتمويل مركز تميز فى الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات، نظرا لأهمية حوكمة العمران فى المناطق العشوائية، لما لها من الأهمية العلمية والبحثية للنداء، إذ أن المناطق والأحياء الغير مخططة عمرانيا تتعرض لمشكلات عدة كالتلوث العمرانى ومشاكل تتعلق بالأمن وغيرها، تعزز من أهمية إيجاد سياسة لحوكمة العمران بالتعاون مع الجامعات المصرية وهو ما يدعم ربط الجامعات بسوق العمل والصناعة، وأحيط المجلس علما بموقف المشروعات الجارى تنفيذها بالهيئة.