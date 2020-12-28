شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: جائزة التميز الحكومى تهدف لتحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائزة مصر للتميز الحكومى 2020، الهدف منها هو تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، وتحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.





ونشرت وزيرة التخطيط، عبر حسابها على انستجرام، صورا أثناء وجودها مع لجان التقييم الخاصة بالجائزة، قائلة: "خلال زيارتى لتفقد سير العمل بلجان التقييم الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومى 2020.. الهدف من إطلاق لجائزة مصر للتميز الحكومى هو تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، وتحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى".



الدكتورة هالة السعيد

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت أن عملية التقييم تتم بشفافية تامة وفقًا لمعايير التقييم المذكورة لكل فئة من فئات الجائزة، مؤكدة إيمان الوزارة بأهمية الإفصاح عن جميع الاجراءات الأساسية وتعزيز مستوى المُساءلة والحوكمة لكل عمليات الجائزة.





ولفتت السعيد إلى أن الهدف من جائزة مصر للتميز الحكومى تتمثل فى تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز، إلى جانب تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على المستويات القومى والمحلى والإقليمى، إضافة إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز فى المجتمع المصرى، وبناء نموذج مؤسسى جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة.



