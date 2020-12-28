شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بشوارع دار السلام وطرة بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بحى دار السلام جنوب القاهرة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، تضمنت رفع الإشغالات والباعة الجائلين وغلق المحلات المخالفة بشارع حسنين دسوقى وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تحت إشراف اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام.

كما تم تنفيذ حمله إشغالات مكبرة بالمشاركة والتنسيق مع قسم شرطة دار السلام وبالتعاون مع الإدارات المعنية بالحى تضمنت رفع التعديات من فوق الأرصفة وتوسعتها ورفع جميع الإشغالات بشارع 9 حدائق المعادى وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى إطار رفع مستوى منظومة النظافة واضفاء مظهر راقى بشوارع الحى تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمشاركة الإدارات المعنية بالحى وبالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة استهدفت نظافة ورفع المخلفات أعلى الطريق الدائرى وشارع المحجر.

كما شن حى طرة بقيادة اللواء الدكتور محمد المجبر رئيس الحى برفقة مدير المتابعة الميدانية ومدير الإشغالات ومسئولى المربعات حملة بنطاق الحى، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء بشارع فتحى عطيه وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.