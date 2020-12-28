شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يبحث مع مدير روس أتوم الموقف التنفيذى لمحطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "أليكسى ليخاتشوف" مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجريجورى سوسنين نائب مدير "روس أتوم"، والسفير جيورجى بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذى لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء".