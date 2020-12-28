شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تذليل كل العقبات أمام الباحثين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الاثنين، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية فى مجال البحث العلمى بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية فى المجالات البحثية، موجها بضرورة تذليل كل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين وتوفير الإمكانيات والأدوات لهم من أجل إتاحة مناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمى فى مواجهة الأزمات.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض الدكتور ولاء شتا ما تم من أعمال فى النداءات البحثية السابقة فى عدد من المجالات والتخصصات.

كما استعرض المجلس مقترح النداء الجديد الموجه لتمويل مركز تميز فى الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات، نظرا لأهمية حوكمة العمران فى المناطق العشوائية، لما لها من الأهمية العلمية والبحثية للنداء، إذ أن المناطق والأحياء غير المخططة عمرانيا تتعرض لمشكلات عدة كالتلوث العمرانى ومشاكل تتعلق بالأمن وغيرها، تعزز من أهمية إيجاد سياسة لحوكمة العمران بالتعاون مع الجامعات المصرية وهو ما يدعم ربط الجامعات بسوق العمل والصناعة.