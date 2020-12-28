شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 549 مخالفة مرورية و13 سائقا لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت حملات إدارة مرور أسوان، الاثنين، عن ضبط 549 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات. وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 13 سائقا ثبت بإجراء التحاليل تعاطيهم موادا وأقراصا مخدرة حشيش وبانجو وأفيون، كما تم ضبط 4 دراجات نارية و2 توك توك دون تراخيص. كما جرى التصالح الفوري في 79مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، و117 مخالفة تجاوز السرعة، و120 مخالفات متنوعة. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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