شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع التصويت الإلكتروني بانتخابات برلمان الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاثنين، على التواجد باللجنة المركزية المنعقدة بمقر الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بديوان الوزارة لمتابعة عملية التصويت الإليكتروني الجارية ضمن المرحلة الأولي من انتخابات برلمان الشباب لعام 2020 على مستوى 14 محافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

يبلغ عدد الشباب من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان الشباب بالمرحلة الأولي عدد 9808 عضواً يختارون 270 مرشحاً لعضوية البرلمان بمرحلته الأولي من إجمالي عدد 583 متنافساً بواقع 291 مرشحاً فردي و292 مرشح قائمة، وتُجري الانتخابات داخل 102 مقر انتخابي بمراكز الشباب وسط إتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المترديين على الانتخابات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على قيمة برلمان الشباب في الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب الفتيات من جميع محافظات الجمهورية، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تجربة محاكاة برلمانية يقوم خلالها الشباب بمهام النائب البرلماني في متابعة المشروعات التنموية والخدمات التي تنفذها الدولة، وتقديم اقتراحات ورؤى وطلبات إحاطة وسؤال في مختلف المجالات في عملية محاكاة برلمانية متكاملة الأركان، مشيراً أن برلمان الشباب يعد خير استثمار في شباب الوطن، ويعتبر نموذجاً هاماً في إعداد نائب المستقبل.

وعبر الوزير عن تقديره لكل القائمين على تنظيم العملية الانتخابية لبرلمان الشباب، والمتابعة اللحظية لعملية التصويت من خلال نظام إليكتروني مبتكر يرصد أعداد المشاركين لحظة بلحظة، ونسبة التصويت التي يحصل عليها المرشحون، مطالباً أعضاء البرلمان بالتوجه للمقار الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي تشملها المرحلة الأولي من الانتخابات.

وثمن وزير الشباب على الرموز الانتخابية المستخدمة لقوائم المرشحين بالانتخابات، والتي تعبر عن المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية، وتحمل الرموز المستخدمة أسماء مشروعات «العاصمة الإدارية، مدينة الجلالة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة الأثاث بدمياط، مدينة بشائر الخير».

يذكر أن انتخابات المرحلة الأولي من برلمان الشباب تستمر على مدار اليوم وغدا الثلاثاء في محافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، البحر الأحمر«، ويعقبها إجراء انتخابات المرحلة الثانية في باقي محافظات الجمهورية، وتجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة، وتبلغ عدد مقاعد الفردي 270 مقعداً، و298 مقعداً بنظام القائمة، ويقوم وزير الشباب والرياضة بتعيين نسبة 5% مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط.