شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يشهد المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الإثنين، فعاليات المشروع القومي لرفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس بمدرسة أم المؤمنين بإدارة كوم امبو التعليمية. حضر الفعالية لجنة المتابعة والقياس من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية والتى قامت بمتابعة أداء المشروع والقياس في المرحلة الثانية، وستقوم اللجنة اليوم بمتابعة المشروع بإدارتى دراو ونصر النوبة. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل «تعليم أسوان» يشهد المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.