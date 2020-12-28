شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تكليفات رئاسية بالإنتهاء من حصر الثروة الحيوانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، اجتماعًا مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
فيما تلقى الوزير تقرير يوضح أنه تم الإنتهاء من حصر حوالي 34 ألف مزرعة دواجن، و7 مليون رأس ماشية، و826 مركز تجميع ألبان، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الدواجن 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة و5.5 مليون طن ألبان.
وشدد «القصير»، خلال الاجتماع شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الري الحديث.
وأكد على ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات للتواصل مع المواطنين الراغبين في الاشتراك في منظومة مراكز تجميع الألبان والتنسيق مع البنوك الممولة للمنظومة وكذلك التواصل مع المزارعين وتحفيزهم على الاشتراك في منظومة الري الحديث، بالإضافة إلى استكمال حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتحديث البيانات من خلال الرقم القومي وتقنية الـGPS على ان يتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوع.
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