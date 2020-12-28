شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يشهد تسديد «جدية التصالح» لـ46 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظة الإسماعيلية، الإثنين، تسديد قيم جدية التصالح لـ٤٦ حالة تم رصدها بقري الإسماعيلية المدرجة ضمن الحالات الأولي بالرعاية والأكثر فقرا ضمن مبادرة التصالح حياة المنبثقة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال عصام الدين في تصريحات صخفية، إنه تم الانتهاء من الحصر الميداني لمبادرة «التصالح حياة» المدرجة ضمن الأكثر احتياجا وهي قرى ( الابطال وميت الكوم قرية السلام) بالقنطرة شرق و( قرية النصر والبياضية) بالقنطرة غرب و(قرية الوادى اأخضر) بالقصاصين بهدف التكفل بدفع قيمة التصالح للحالات الغير قادرة بعدد من المحافظات منهم الإسماعيلية وذلك من خلال تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير الاجتماعية طبقا لمعايير وشروط المبادرة.