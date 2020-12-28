شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «التعليم» بالوادي الجديد يتفقد ورش عمل الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات ورش العمل للطلاب الموهوبين بحديقة ٣٠ يونيو بمدينة الخارجة المنفذة بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة.

وقال النيلي إنه شارك الطلاب الموهوبين في زراعة مجموعة من الورود بمدخل الحديقة للمشاركة في إضفاء مظهر جمالي للحديقة، وأنه حرص على تفقد ورشة عمل الرسم لعدد من الطلاب على مجسم ساقية مكي والذي يجرى إنشاءه بالحديقة، وسط سعادة غامرة من الطلاب في الأجواء الطبيعية المتميزة.

وأضاف، أن فريق الغناء من الطلاب الموهوبين قدم استعراضات في حب مصر وتم التعرف على آراء ومطالب الطلاب خلال زيارتهم للحديقة.

في سياق متصل، أجرى النيلي، زيارة تفقدية لمدرستي العبور الابتدائية والشهداء الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، وذلك للاطمئنان على الانضباط الإداري وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد كورونا، والاستعداد الكامل لعقد الامتحانات العملية والتحريرية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع.