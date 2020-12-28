شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية أبنوب والفتح بأسيوط تودع القمص «ويصا أرمل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودعت مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس، الإثنين، القمص ويصا أرمل، كاهن كنيسة الشهيد ماربقطر شو، بعد قضاء 29 عامًا في خدمته الكهنوتية.
جدير بالذكر أن القمص ويصا أرمل من مواليد 20 يونيو 1947م، وسيم كاهنا بيد الأنبا لوكاس، في6 يونيو 1991م،ونال رتبة القمصية ترقيت في 8 نوفمبر 2006م.
واقتصرت المشاركة في الصلوات قاصرة على الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزاماً بتعليمات الكنيسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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