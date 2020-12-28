شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال رصف المدخل الشرقي لمدينة إسنا بطول 700 متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أن رئاسة مركز ومدينة إسنا بأجهزته التنفيذية تعمل بكل جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين داخل مركز إسنا، حيث أنه جارى العمل الآن لإستكمال أعمال رصف الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، وذلك بداية من مدخل كمين إسنا الشرقي حتى مدخل القناطر الجديدة ومدخل الري بطول 700 متر بعد إحلاله بالكامل.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، إنه جاري تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات مرة أخرى، خاصة أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد طريقاً مهماً وحيوياً لمدخل إسنا.