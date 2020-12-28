شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال رصف المدخل الشرقي لمدينة إسنا بطول 700 متر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أن رئاسة مركز ومدينة إسنا بأجهزته التنفيذية تعمل بكل جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين داخل مركز إسنا، حيث أنه جارى العمل الآن لإستكمال أعمال رصف الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، وذلك بداية من مدخل كمين إسنا الشرقي حتى مدخل القناطر الجديدة ومدخل الري بطول 700 متر بعد إحلاله بالكامل.
وأضاف رئيس مدينة إسنا، إنه جاري تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات مرة أخرى، خاصة أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد طريقاً مهماً وحيوياً لمدخل إسنا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
132,541
-
تعافي
110,015
-
وفيات
7,405
كانت هذه تفاصيل خبر استكمال رصف المدخل الشرقي لمدينة إسنا بطول 700 متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.