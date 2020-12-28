شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق يوم السبت 16 يناير المقبل.

وأضاف «النيلي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمة الخمس بالمراكز الإدارية، والانتهاء من تحديد ضوابط الورقة الامتحانية ومراعاة مواصفات الورقة لتحقيق العدالة في مختلف أوراق الأسئلة، بالإضافة إلى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتطهير اللجان وتعقيمها، بما في ذلك أوراق الامتحان والإجابة، وتوفير الكحول والمعقمات في كل لجنة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، بحيث يكون في كل لجنة 15 طالبا فقط.