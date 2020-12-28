شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 تعديات بناء على أراضي زراعية بمحافظة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر، اليوم الاثنين، حملة إزالات بناحية قرية السلام أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد ٣ مخالفات تعدي بالبناء في المهد.

كما نجحت الحملة في إزالة مخالفة بناء بدون ترخيص على مساحة ١٠٠م٢ بناحية البقالة بقرية السلام، تعدي آخر بالبناء على أرض زراعية على مساحة ٣٥٠م٢ بناحية عزبة جاد بقرية السلام وتم إزالة المخالفتين يدويًا لتعذر دخول المعدات.

وأكد بيان الوحدة المحلية، أن الإزالة الثالثة بناحية والي فوكس وتم إزالة قواعد خرسانية على مساحة ١٢٠م٢، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.