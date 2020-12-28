شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة للمياه»: بدء إصلاح كسر خط أبوالفدا بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتابع أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 800 مم بشارع أبوالفدا أمام فندق أم كلثوم بمنطقة الزمالك، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأضاف «رسلان» في بيان، الإثنين، أنه حدث كسر، مساء الأحد، مشيرًا إلى انتهاء أعمال سحب المياه وبدء أعمال الاصلاح على الفور، حيث يؤثر الكسر على مناطق شارع 26 يوليو، وشارع البرازيل وبهجت على والجزيرة الوسطى واحمد حشمت ومحمد مظهر.

جدير بالذكر أنه حدث كسر آخر منذ يومين بخط لمياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وتم انتهاء الاصلاح.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.