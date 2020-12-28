شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 406 مواطنين ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 406 مواطن خلال أعمال القافلة الطبية المجانية لأهالي قرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.
وأضاق «محروس» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن القافلة أنهت أعمالها أمس والتى استمرت لمدة يومين، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي «الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان»، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.
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