شكرا لقرائتكم خبر عن رفع التراكمات والمخلفات الصلبة في حملة نظافة بقرية الصعايدة شمالي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضح العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمالي الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع ٥٠٠ متر من التراكمات والمخلفات من الطرق والإشغالات من على الطريق بقيادة يوسف جلال، نائب رئيس المركز، وأشرف خليل، رئيس قرية الصعايدة، وحنان محمد يوسف، سكرتيرة قرية الصعايدة، وعبدالله محمد إبراهيم، مسؤول الإشغالات بالقرية، وذلك بتعاون المواطنين وعمدة القرية أحمد عفيفي.
جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتعديات من الطرق الرئيسية والجانبية لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.
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