شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي ديروط وصنبو يودعون أبيهم الروحي خادم «الحرفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت مطرانية ديروط وصنبو، القس بنيامين عزيز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بالمحمودية، عن عمر ناهز 69 عاماً قضى منها ما يزيد على 23 عاماً في خدمة الكهنوت.

ولد الأب المتنيح في 12 أبريل 1951، وسيّم كاهناً في 24 فبراير 1997، وخدم في كنائس الشهيد مارجرجس الروماني بصنبو، والشهيدة دميانة ببانوب، والأنبا كاراس بديروط، كما كان مسؤولاً عن قداسات راهبات دير السيدة العذراء.

وكان الأب المتنيح نشيطاً ومميزاً في خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والحرفيين.

واقيمت صلوات الجنازة في كنيسة السيدة العذراء بديروط مقر المطرانية، واقتصرت المشاركة في الصلوات قاصرة على الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزاماً بتعليمات الكنيسة، وسيتم بث الصلاة مباشرة.