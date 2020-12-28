شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعلان يرد على بيان جامعة دمنهور: مستقبلي بيتدمر قدام عيني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الطالب مصطفي شعلان ، الطالب فى كلية التجارة جامعة دمنهور والذى تم فصله لمدة عام دراسي بسبب مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي والتي يشكو فيها من التكدس داخل مدرجات الكلية، قائلاً أنه تعرض للظلم طالبًا الرئيس السيسي والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بالتدخل لانقاذه.

وقال مصطفي شعلان فى بث مباشر علي صفحته على موقع «فيس بوك» :«أنا لم أنشر صور التكدس وحدى، ونشرها الكثير من الطلاب، والناس كلها شافت والطلبة كلها شافت»

وأضاف شعلان عن اتهامه بإثارة البلبلة: «انتوا سيبتوا كل حاجة ومستكوا فى اثارة البلبلة.. أنا حاولت الدخول للعميدة أكثر من مرة لم ترد وأرسلت للدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة شكوي من تقسيم المجموعات داخل كلية التجارة فى مكتبه ومضى عليها أكثر من 180 طالب، وبناءً عليه أرسل رئيس الجامعة لجنة على رأسها الدكتور محمد داود المستشار الإعلامي والدكتور وفدي أبو النضر واللجنة صورت التكدس والأعداد باينة وأنا شوفتها وكتبوا تقرير وبعتوه لحضرتك يا دكتور عبيد وما فيش رد وبناءً عليه طلعت مع الأعلامي وائل الإبراشي».

واستطرد مصطفي شعلان : «باين إن فيه انتقام بيحصلي أنا كنت منتظر رد الدكتور عبيد صالح، لكنه عمل مشاركة لرد كلية التجارة ضدي، والطلبة ردوا عليه وقالوا احنا كده بنضحك على نفسنا».

وطلب مصطفي شعلان فى بثه المباشر طلاب جامعة دمنهور بالرد إن كان ما يقول كذب، وعرض منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لأستاذ فى كلية الزراعة عن وجود كورونا فى الكلية وتحذير طالبة أخرى من خلال منتدي كلية الزراعية لمخالطيها لأنها أصيبت بكورونا.

وأضاف الطالب المفصول «كل الناس تضامنت معايا وطلعت تريند كنت مستني قرار من الدكتور عبيد صالح انه يحمينى مش تشير البوست، أنا مش ندمان أنا بس مخنوق من الموقف اللى حطيت فيه أهلي، أنا تاية وحاسس مستقبلي بيتدمر قدام عينى ومش عارف أعمل حاجة.»

وعن اتهام بيان الكلية له بتحريضه من آخرين قال مصطفي شعلان : «والله ما حصل تحريضي، ولا يستطيع أي أحد أن يغير معتقداتي، أنا عملت أيه أخد عقوبة؟ ، أنا أثبت أنى لا أقول شائعات ولا تحريض، وأكتر ناس بكرههم هم الإخوان، وانا من الشباب الطموح اللى نفسهم تعمل حاجة لبلدها».

جامعة دمنهور تتهم الطالب مصطفي شعلان المفصول بسبب أنه شكا من التكدس فى مداخلة تلفزيونية باثارة البلبلة والذعر والشائعات

جامعة دمنهور تتهم الطالب مصطفي شعلان المفصول بسبب أنه شكا من التكدس فى مداخلة تلفزيونية باثارة البلبلة والذعر والشائعات

جامعة دمنهور تتهم الطالب مصطفي شعلان المفصول بسبب أنه شكا من التكدس فى مداخلة تلفزيونية باثارة البلبلة والذعر والشائعات