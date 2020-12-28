شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 24 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكّنت مباحث التموين في أسوان، اليوم الأثنين، من ضبط 24 قضية تموينية خلال حملاتها اليومية على الأسواق.
وأسفرت الحملات عن ضبط 6 مخالفات مخابز بلدية و3 بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 11 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
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الوضع في مصر
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اصابات
132,541
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تعافي
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وفيات
7,405
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