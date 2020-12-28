شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 24 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت مباحث التموين في أسوان، اليوم الأثنين، من ضبط 24 قضية تموينية خلال حملاتها اليومية على الأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6 مخالفات مخابز بلدية و3 بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 11 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.