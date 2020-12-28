خريطة الشوارع المغلقة بالهرم لإنشاء محطات الخط الرابع للمترو.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، خطط وأماكن غلق شارع الهرم بمحافظة الجيزة والتى من المقرر أن تتم على فترات مختلفة وترتبط بأماكن إنشاء محطات الخط الرابع للمترو المرحلة الأولى.

المرحلة الأولى بمحطة مترو حى الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر

المرحلة الأولى بمحطة مترو حى الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر.

غلق جزئى لطريق النصر لإنشاء محطات "ميدان الرماية - الأهرام".

غلق كلى للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية.

غلق الطريق أمام المتحف المصرى الكبير لإنشاء محطة مترو المتحف.

غلق شارع الهرم بداية من تقاطع محور المريوطية مع شارع الهرم وأمام مستشفى الهرم لإنشاء محطة مترو المريوطية.

غلق شارع الهرم فى الجزء "ميدان المساحة وأمام سينما رادوبيس لإنشاء محطة مترو المساحة.

غلق الشارع من ميدان مدكور حتى مستشفى التطبيقيين وبنك مصر لإنشاء محطة مترو مدكور.

غلق شارع الهرم بداية من البرديسى حتى بنك اسكندرية ومسرح الهرم لإنشاء محطة مترو العريش.

غلق الشارع بداية من فندق الأهرامات حتى شارع فريد السباعى ومحطة البنزين لإنشاء محطة مترو الطالبية.

غلق شارع الهرم فى الجزء المواجه لشارع ضياء والقريب من مطبعة البنك المركزى لإنشاء محطة مترو المطبعة.

إجراء تحويلات مرورية بالقرب من نفق الهرم لإنشاء محطة مترو الجيزة بالقرب من نفق الهرم ومحطة السكة الحديد.

غلق للطريق بداية من ميدان الجيزة حتى مستشفى الرمد لإنشاء محطة مترو ميدان الجيزة بالقرب من بنك القاهرة بميدان الجيزة.

إنشاء محطة مترو النصر وتقع خلف المتحف المصرى الكبير أمام مدرسة النصر بالقرب من خزان المياه.

تنفيذ محطة مترو حدائق الأهرام بالقرب من مساكن شباب المحافظة.

تنتهى المرحلة الأولى بمحطة مترو حى الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر.

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