شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 55 رحلة خارجية و15 رحلة للأقصر والغردقة وأسوان وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران ، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تقل 5201 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران ، أن جدول رحلات الغد يضم، دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، لندن ، الدمام، دوالا، باريس، امستردام ، موسكو، اثينا، ڤيينا، فرانكفورت ، عمان، البحرين ، المدينة المنورة، نيروبي، اديس ابابا، جدة، اربيل، و 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 6 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .