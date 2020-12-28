شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن تفعيل خدمة "واتس آب" لتقى شكاوى المواطنين بجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك، قام بإضافة رقم خدمة الواتس أب لتلقي شكاوى المواطنين 9999-7777-015، للتيسير علي المستهلكين فى التواصل مع الجهاز وتلقى شكواهم وسرعه حلها، حيث يعمل الجهاز علي ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وصرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين ورئيس الجهاز، أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقاً مع توجهات الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع فى تلقى شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونياً

وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي الاتصال بالخط الساخن من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588 أو إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170، بالإضافة إلى رسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، أو لتوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 فى القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد، أو تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك.

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.