النقض: تأييد المؤبد والسجن لمتهمين بالقتل العمد في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أيدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكم محكمة جنايات دمياط بالسجن المؤبد للمتهم "م.خ"، والسجن المشدد 10 سنوات لشقيقه "ى.خ"، لاتهامهم بواقعة قتل عمد بدمياط.
تعود تفاصيل القضية بنشوب اشتباكات بإحدى قرى محافظة دمياط، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وانتقلت الأجهزة الأمنية للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وضبط المتهمين فيما وتم نقل الضحايا إلى مستشفى دمياط العام.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية فأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وأسندت إلى المتهمين تهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة بيضاء وأحيل المتهمان للمحكمة الجنائية للمحاكم، وأصدرت محكمة الجنايات حكم المؤبد والمشدد للمتهمين فتقدم المتهمين بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض لتصدر حكمها بتأييد حكم الجنايات.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه المتوفى لقي مصرعه عقب إصابته بجرح نافذ بالصدر، ونزيف داخلي أدى إلى توقف عضلة القلب، وتوفي متأثرا بإصابته عقب وصوله المستشفى وأصيب الآخرون بطعنات متفرقة في أنحاء الجسد بالصدر وجروح سطحية.
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