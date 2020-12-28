ضبط مسجل خطر لقيامه بالنصب على راغبي العمل بالخارج في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على مسجل خطر، لقيامه بالنصب على راغبي العمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بمحافظة الغربية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من ثلاثة مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام عامل- مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية ،بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.
وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية، وإيجاد فرصة عمل لهم بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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