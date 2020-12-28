بعد 8 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية )، وبحوزتهم ( 3 قطع أسلحة بيضاء)، عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي كرهاً عن ( سائق سيارة أجرة "تاكسي" - مقيم بدائرة القسم) وإحداث إصابته، حال استقلالهم صحبته السيارة الأجرة قيادته بدعوى توصيلهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بالشروع في سرقة حقيبة يد من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية ) كرهاً عنها حال، استقلالها السيارة ملكها بميدان العروبة دائرة القسم ، وإحداث إصابتها بجروح وكسور بالوجه عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف ، وإحداث تلفيات بالسيارة إلا أنهم تخلوا من الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب استغاثتها بالأهالي ، وباستدعاء المجنى عليها إتهمتهم بالشروع في سرقتها والتسبب في إصابتها.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة)، واعترفوا بارتكاب (8 حوادث سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط ( 4 هواتف محمولة ، 2 حقيبة يد ) بمكان إخفائهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية .. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .