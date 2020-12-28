الشرقية والمنيا تتصدران.. نقيب الفلاحين: مصر تستهدف زراعة 3 ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تستهدف زراعة ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف فدان من القمح لإنتاج نحو 9.5 مليون طن من الأقماح.

ولفت أبو صدام، خلال بيان له اليوم الإثنين، إلى أن متوسط إنتاج الفدان من القمح يبلغ 2.7 طن، وأن ما تم زراعته فعليًّا حتى الآن يقارب 3 ملايين فدان، وتتصدر الشرقية زراعة القمح بوجه بحري حتى الآن بزراعة ما يزيد على 361 ألف فدان، وتتصدر محافظة المنيا زراعته بالوجه القبلي بزراعة نحو 208 آلاف فدان حتى الآن.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأقماح؛ حيث نستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويًّا، لافتًا إلى أن الوزارة تستنبط أصنافًا جديدة من الأقماح ذات إنتاجية عالية تصل إلى 25 إردبًا للفدان، بالإضافة إلى جودتها العالية ومقاومتها للأمراض.

وأشار أبو صدام إلى أن القمح أهم محصول استراتيجي في مصر ويشغل أكبر مساحة زراعية وسط المحاصيل الشتوية، وتوفر الدولة له أكثر من 20 صنفًا من التقاوي المعتمدة، وتشتريه من المزارعين بأسعار مرضية؛ لتحفّزهم على زيادة المساحات المنزرعة منه.