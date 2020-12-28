الشوربجي وسلامة يفتتحان أضخم مكتبة صحفية ميكروفيليمية وإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

افتتح المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الاثنين، أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية. بحسب بيان صحفي.

يأتي ذلك ضمن احتفالات مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على تأسيسها، وبحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات «الميكرو فيلم».

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالمكتبة التي تعد أكبر مكتبة ميكوفيلمية وإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها تساعد في زيادة دخل المؤسسة، مقدما الشكر لكل العاملين بـ«الأهرام».

وأضاف أن مدير مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا، ساعد في استغلاله تجاريا لزيادة دخل المؤسسة، وهذا كان لا يتوفر خلال الفترة الماضية، وأيضا ما هو ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة «زيادة دخول المؤسسات القومية».

وأعرب رئيس الهيئة عن تفاؤله بتحسن أوضاع الصحافة المصرية ,مبينا أهمية الإستغلال الأمثل لموارد وأصول المؤسسات الصحفية ,حتى تستطيع أن تؤدى دورها الرائد فى تثقيف وتوعية الرأى العام .

وفي السياق نفسه، قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المكتبة توفر كافة المعلومات للصحفيين والباحثين والقراء، وأن "الأهرام" تعد ديوان الحياة المعاصر، حيث إنها ثاني أقدم مؤسسة في العالم، وتعد منارة ثقافية وحضارية في مصر والعالم.

وتضم المكتبة الجديدة كل الأعداد لنحو 41 إصداراً صحفيا من العدد الأول وحتى العدد الأخير، على أفلام ميكروفيلمية، إلى جانب آلاف المجلدات والملفات الوثائقية والصور الفوتوغرافية النادرة.

كما تضم جميع إصدارات مؤسسة الأهرام منذ عام 1876 وحتى الآن من الصحف والمجلات والدوريات والكراسات الاستراتيجية والتقارير المتخصصة.

ومن جانبه، أوضح الكاتب الصحفي أشرف بدر، أن افتتاح المكتبة الجديدة يأتي في إطار احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 145 عاماً على تأسيسها في 27 ديسمبر عام 1875 على أيدي سليم وبشارة تقلا، وأنها ثاني مؤسسة صحفية على مستوى العالم بعد نيويورك تايمز.

وقال: إن المكتبة تضم أفلاماً مسجل عليها أكثر من 500 مليون صورة ميكروفيلمية، وأكثر من 250 مليون صورة إلكترونية، مشيرا إلى أن مركز "الميكروفيلم" يعد الأقدم بين المراكز المتخصصة في الأرشفة الميكروفيلمية والإلكترونية، وتوثيق الصحف ورصد الأحداث المحلية والعالمية والإقليمية.

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