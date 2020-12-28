وزيرة البيئة: مصر تمتلك ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت محميات البحر الأحمر وفدا من كبار المسئولين الصرب والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين ببلجراد للتعرف على مبادرات السياحة البيئية في مصر تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية في مصر بالخارج بالتعاون مع وزارتي الخارجية والسياحة والآثار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن هذه الزيارة تأتي كأحد النتائج المثمرة لمشاركة وزارة البيئة بجناح عن السياحة البيئية ضمن مشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة في معرض بلجراد الدولي للسياحة في فبراير الماضي والذي تم خلاله عرض أهم مقاصد السياحة البيئية في مصر بما تمتلكه من ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث نظم الإدارة بالمحميات الطبيعية واتخاذ كافة الإجراءات للترويج للسياحة البيئية بمصر والتي تتميز بالتنوع في طبيعتها ما بين البيئة النباتية والحيوانية والبحرية، كما أنها غنية بالشعاب المرجانية الخلابة، والجزر الرائعة، والحياة البرية الفريدة مما يعطيها ميزة عالمية في السياحة البيئية.

وأشارت فؤاد، إلى أن محميات البحر الأحمر تتميز بوجود العديد من البيئات البحرية والأرضية التي تأتي على رأسها بيئة الشعاب المرجانية التي تتميز بتنوع بيولوجي لا يوجد مثيل له وتصنف مواقع الغوص المنتشرة بسواحلها ضمن أكثر مواقع الغوص على مستوى العالم جذبا لممارسي رياضة الغوص في العالم حيث يتردد عليها ملايين الزوار كما تضم بيئات الأعشاب البحرية المتنوعة.

وأوضحت فؤاد أن الزيارة تضمنت رحلة بحرية وزيارة لجزيرة الجفتون وهي إحدى الجزر المحمية الموجودة بالبحر الأحمر قدم خلالها الدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر عرضاً متكاملاً للوفد الزائر حول الجزر التي تتمتع بوضعية المحمية البيئية في المحيط المجاور للغردقة بالبحر الأحمر، مما يزيد من اهتمام السياح بزيارتها ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية.

كما تضمن العرض التعريف بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير نظم الإدارة بالمحميات الطبيعية بما يضاهي المستويات العالمية ويضمن حماية الموارد الطبيعية وتوفير تجربة بيئية فريدة من نوعها لمحبي السياحة البيئية.

ودعت وزيرة البيئة الوفد للعودة مرة أخرى لمصر لزيارة باقي المحميات والتمتع بالجو الفريد بصحبة أصدقائهم وأسرهم ومحبي السياحة البيئية في إطار حملة الوزارة ECo Egypt للترويج للسياحة البيئية في مصر.

وأشاد الوفد بالإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الزيارة وبالإدارة الجادة والمتطورة بالمحميات، معتبرين أن محميات البحر الأحمر واحدة من أروع بقاع العالم الطبيعية.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الصربي قد تم تنظيمها بالتنسيق مع سفارة مصر في بلجراد، في سياق جهود تنويع الأنشطة التي يقوم بها السياح الصرب الوافدين إلى مصر، وأصبحوا يحتلون مكانة متقدمة في ترتيب الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل جائحة فيروس كورونا.