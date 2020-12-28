غدا.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك في الندوة التثقيفية "لخريجي الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يحل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضيفا على المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حيث يحاضر في الندوة التثقيفية حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، غدا الثلاثاء الموافق ٢٩ ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، بمقر المنظمة بجامعة الأزهر بمدينة نصر.
يأتي ذلك بحضور ٣٥ إماما وداعية من أبناء ليبيا، في إطار وجودهم بالقاهرة لحضور الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة، لتأهيل الدعاة والأئمة الليبين.
تأتي الندوة في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مع إلقاء الضوء علي عمق الصلات والأهداف المشتركة في كافة المجالات الدينية والأجتماعية والثقافية.
كما تتضمن النقاش حول عدد من القضايا المهمة خلال المرحلة الراهنة.
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