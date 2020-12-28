عام التحديات والإنجازات.. "صندوق تحيا مصر" يعلن حصاد الخير في 2020 - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تحت عنوان عام التحديات والإنجازات، أصدر صندوق تحيا مصر تقريره السنوي الذي رصد من خلاله نتائج أعماله ومشروعاته ومبادراته على مدار عام كان استثنائيا منذ الوهلة الأولى، فبدأت موجة الطقس السيىء والسيول مرورا بالموجة الأولى والثانية من جائحة كورونا، ومازلت التحديات مستمرة ونحن على مشارف عام جديد.

وخلال عام 2020، نجح الصندوق في تكثيف نشاطه عبر تعزيز شراكته مع، الحكومة، والبنوك، والقطاع الخاص، ومنظمات مجتمع مدني، لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادراته ذات التأثير المباشر في حياة الآلاف من الأسر الأَوْلَى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بل ومشاركة كافة أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر، وأدخلت البهجة على قلوب لطالما عانت لسنوات طويلة، لاسيما في ظل الظروف التي عصفت بالكثير خلال جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن عام 2020 كان بمثابة اختبارا لقدرة الصندوق على ممارسة مهامه في أصعب وأدق الظروف منذ نشأته، مشيرا إلا أن الصندوق لعب دورا بارزا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، واستطاع الصندوق في ظل هذه الظروف أن يفعل برامج مواجهة الكوارث والأزمات وهو أحد محاور عمله، للتخفيف من حدة تداعيات هذه الجائحة، فضلا عن تنفيذ مشروعاته في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، وكذلك دعم التعليم والتدريب.

وأكد عبد الفتاح أن كلمة السر في نجاح الصندوق خلال عام 2020 كانت في قدرته على حشد همم العديد من أطراف العمل المجتمعي والتطوعي، ليس فقط من خلال التبرع المادي والعيني لصالح الصندوق، وإنما من خلال المئات من الشباب المتطوعين لخدمة الأسر الأولى بالرعاية الذين شاركوا الصندوق، في مختلف القرى والمناطق النائية، وأقصى الحدود المصرية، وصولا بخدمات الصندوق لمناطق بئر العبد ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ومنطقة وادي العلاقي التي تبعد عن مدينة أسوان نحو 180 كيلو متر في اتجاه جنوب البلاد.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق توّج جهوده خلال عام 2020 بتسجيل 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم والتي دعّم من خلالها مليون أسرة بالغذاء، والكساء، والأغطية استعدادا لفصل الشتاء.​