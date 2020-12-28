شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمنطقة الجمباز بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منطقة الجمباز بمدينة الزقازيق، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود، رئيس حي أول، وثناء فوزي، رئيسة حي ثان، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من على شريط السكة الحديد، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة، وللبدء في أعمال رفع كفاءة الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، باعتبارها تمثل محور مروري هام يربط بين القادمين من مراكز الشمال لمدينة الزقازيق باتجاه طريق هريه القديم، مما يساهم في تخفيف حدة الزحام المروري بميدان الزراعة.

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع رئيسة حي ثان لتحديد عدد من الشوارع الداخلية الضيقة بالمنطقة، لإدراجها في خطة الرصف باستخدام بلاط الإنترلوك، وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذا لخطة تطوير وتجميل المحافظة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.