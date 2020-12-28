شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‌أنهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمدن حلايب والشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر أعمالها بنجاح، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير موسى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي وإشراف إدارى سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة، حيث قدمت القافلة خدماتها المتنوعة في محاورها المختلفة بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية.

وقالت الجامعة في بيان لها انه على صعيد المحور الطبي، استقبلت عيادات القافلة المختلفة ما يزيد عن ٢٥٠٣ مستفيد من تخصصات الرمد والباطنة، الصدر، الأسنان، النساء،الجلدية وغيرها.

كما قدمت صيدلية القافلة الأدوية بالمجان لأكثر من ٢٣٠٠ مستفيد، فضلاً عن إجراء ٢١ عملية جراحية في مختلف التخصصات وتحويل ١٣٩ حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس وذلك على مدار أربعة أيام مدة انعقاد القافلة.

أما عن محور محو الأمية الذي قدمه مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إدارة تعليم الكبار بشلاتين، تم تسليم ٤٠ شهادة محو أمية وإجراء ٣٠ اختبار قياس مستوى بحضور السيد اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة الشلاتين.

كما تم تقديم عدد من الندوات التوعوية التي قدمها المدرب الدولى وإستشارى التدريب والتطوير طارق عبدالفتاح والتى استفاد منها نحو ٦٠٠ فرد وتناولت الإنتماء وحب الوطن ومهارات الاتصال الفعال عن كيفية تقديم خدمة طبية متميزة ومهارات بناء الثقة بالنفس والأهداف الدولية لسلامة وأمان المرضى.

كما شملت أنشطة القافلة تقديم حزمة من المساعدات الغذائية لأهالى حلايب والشلاتين وأبورماد.