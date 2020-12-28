شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: حل 24 ألف شكوى واستفسار واستطلاع رأي خلال ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة استقبلت خلال عام 2020، أكثر من 24 ألف شكوى عبر كافة قنوات التواصل المختلفة ما بين الخط الساخن وخدمة العملاء وخدمة مواطنين ومركز الاعلام ومراكز خدمة العملاء المتنقلة والثابتة.

وأشار أن الخط الساخن 125 استقبل 16 ألف و400 شكوى واستفسار وتم حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم، كما تم استقبال شكاوى من الجهات الحكومية (تصل إلى 2000 شكوى متنوعة خلال العام، كما تم إجراء 2400 استطلاع رأى من قبل فريق التوعية بمعدل ٢٠٠ استطلاع رأى شهرياً، كما تم استقبال عدد ٢٦٠٠ من الشكاوى والاستفسارات من خلال رسائل الصفحة الرسمية الــ face book.

ووقامت إدارة خدمة المواطنين بعمل دراسة حالة للمواطنين وتقسيط غرامات التعدى وقيمة العداد المعطل لهم وذلك لغير القادرين على السداد الفوري في جميع المناطق، كما تم التعاون مع جمعيات أهلية (رسالة – حكاية وطن) في المساهمة لسداد قيمة العدادات الجديدة لغير القادرين على السداد، وعمل دراسة حالة لعدد ٦٠٠ مواطن مستحق لتقسيط المستحقات.

وأشار إلى أن تسعى دائما لفتح قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين لتحسين الخدمات، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.