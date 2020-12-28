رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء بالجيش الثاني الميداني (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، وذلك في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، وذلك بإستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التي تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، كما أدار حواراً معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معربًا عن تقديره وإعتزازه لما يبذلوه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف، مشيدًا بالنجاحات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

كما إستمع لآرائهم وإستفساراتهم في مختلف المجالات، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التي سيكلفون بها.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى

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