شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تتهم مصطفي شعلان باثارة البلبلة والذعر والشائعات (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المكتب الإعلامي لجامعة دمنهور بيانًا مرفق به رد كلية التجارة في جامعة دمنهور والذى تتهم فيه الكلية الطالب مصطفى شعلان الطالب بالفرقة الثانية في كلية التجارة بإثارة البلبلة والذعر والشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور خلال مداخلته مع أحد القنوات الفضائية.

وقالت الجامعة في بيانها: أنه من منطلق دور جامعة دمنهور الإيجابي؛ تجاه أبنائنا الطلاب ومسؤوليتنا الكبرى عن إعداد الشباب والقوى العاملة والكوادر الطلابية لقيادة المجتمع، وبناء الشباب القادر على التعامل مع التحديات المستقبلية، وإعداد شبابنا إعداداً سليماً يُمكنه من تَحمل المسؤولية، ومن واقع مسؤلياتنا في الجامعة في التعامل مع الطلاب بروح الأبوة كان لابد من تحقيق العدالة ولتنفيذ وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ننشر رد كلية تجارة جامعة دمنهور بشأن الطالب مصطفي شعلان».

وذكر بيان كلية التجارة أن الطالب مصطفي شعلان قام بإثارة البلبلة والذعر والشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال المداخلة التلفزيونية حتى يتم استغلالها من قبل خفافيش الظلام وقوي الشر الحريصة على تشويه الحقائق لتحقيق مآرب سوداء من خلال قلب الحقائق وتشويه انجازات المؤسسات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وإظهارها في صورة عاجزة أمام الرأي العام في مواجهة جائحة كورونا بهدف النيل من مصرنا الحبيبة.

وأضاف بيان كلية التجارة جامعة دمنهور، أن ما ذكره في مداخلته غير حقيقي عن كلية التجارة جامعة دمنهور والتقاط صورة لا تمثل الواقع بأي صلة وأنها تعبر عن حالة فردية لإحدي عضوات هيئة التدريس تحرض الطلاب لاهداف شخصية، ونشر شائعات عن إغلاق مدرجات كلية الزراعية لانتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي نفاه عميد كلية التجارة.

وختم بيان كلية التجارة جامعة دمنهور، أنه تم التحقيق مع الطالب بكل شفافية، وأن خفافيش الظلام تستغل الشباب الواعد وتحرضه لأن يكون سلاحًا ضد مؤسسات الدولة ليتم استغلالها أسوأ استغلال داخليًا وخارجيًا.

ونص البيان كما يلي:

جامعة دمنهور تتهم الطالب مصطفي شعلان المفصول بسبب أنه شكا من التكدس فى مداخلة تلفزيونية باثارة البلبلة والذعر والشائعات

جامعة دمنهور تتهم الطالب مصطفي شعلان المفصول بسبب أنه شكا من التكدس فى مداخلة تلفزيونية باثارة البلبلة والذعر والشائعات

جامعة دمنهور تتهم الطالب مصطفي شعلان المفصول بسبب أنه شكا من التكدس فى مداخلة تلفزيونية باثارة البلبلة والذعر والشائعات