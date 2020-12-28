شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع امتحانات نصف العام بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem» بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتفقد المحافظ سير أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي، والتي بدأت الأحد بمادتي البيولوجي واللغة العربية وتنتهى الخميس المقبل بالرياضيات وعلوم الأرض، وذلك بالتوازي مع عقد الامتحان العملي.

واطمأن المحافظ على توافر المناخ المناسب أثناء أداء الطلاب الامتحان والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى لجان الامتحان، مع المداومة على أعمال التطهير والتعقيم لمكونات المدرسة.

تبادل محمد هاني غنيم الحوار مع الطلاب عن طبيعة الدراسة بالمدرسة وسير العملية التعليمية، والمناهج التي يدرسونها، والمشروعات العلمية المكلفين بها، وإجراءات وخطوات تنفيذها، والموضوعات التي تتناولها.

من جهتها أشارت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إلى أن هذه النوعية من المدارس تمثل نموذجا لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية نظرا لاهتمامها برعاية المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ونظام الدراسة بالمدرسة خاص بالمرحلة الثانوية في الشعبة العلمية فقط «3 سنوات» حيث يدرس الطالب مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والميكانيكا والجيولوجيا «باللغة الإنجليزية» إلى جانب اللغة العربية والإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية والوطنية والدين والحاسب الالي والدراسات الاجتماعية .

وأوضحت أن منهج STEM يختلف عن منهج الثانوية العامة حيث يدرس الطالب المواد العلمية من خلال مخرجات تعلم Learning Outcomes تتحدد عبر مفاهيم ومهارات معينة أما اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والدين والوطنية فيتشابه المقرر مع مقرر الثانوية العامة، لافتة إلى المدرسة تستقبل طلابها من شتي المحافظات، حيث يتم التوزيع مركزياً من الوزارة على مدارس STEM على مستوى الجمهورية والطالب ملزم بالسكن الداخلي حتي وإن كان من نفس المحافظة نظراً لما تتطلبه طبيعة المدرسة من عمل جماعي ومشروعات مشتركة مع زملائه.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس STEM للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (Since،Technology،Engineering and Mathematics) المدرسة تابعة لإشراف وزارة التربية والتعليم المصرية مباشرة وهي المنوطة بتحديد شروط الإلتحاق والشروط التي قد تتغير كل عام لكنها في الإجمال للطلاب المتفوقين في المرحلة الإعدادية، حيث يتم الإلتحاق بالمدرسة عن طريق التقديم على موقع الوزارة on line ومراجعة انطباق الشروط على المتقدم بإجتياز اختبار قدرات في العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات واختبار ذكاء IQ ويتم ترتيب المقبولين بحسب مجموع الاختبارين (الإعدادية واختبار القدرات) وتوزيعهم على مدارس STEM بحسب الرغبات والأماكن المتاحة.