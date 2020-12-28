شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم بدء الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضاف «محروس» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم الاتفاق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة منشآت الوادي الجديد التابعة لوزارة الصحة، وجاري حاليًا ما يسمى بـ«المسح الإنشائي»، لمطابقة هذه المنشآت بالكود المصري الذي يطبق معايير تطبيق جودة نظام التأمين الصحي الشامل وتحديد المنشآت التي تحتاج لرفع كفاءة أو إضافة منشآت جديدة.

وأوضح أن نظام التطبيق الصحي في مصر يستهدف شرائح معينة منها طلاب المدارس وبعدها المنتفعين وهم الموظفون الحكوميون أو بالمعاش، بينما هناك شريحة هائلة لا تنتفع بخدمات التأمين الصحي لذلك كانت فكرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للوصول إلى جميع شرائح المجتمع.