محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة تقييم رؤساء الوحدات القروية بمركزي باريس وبلاط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،اليوم، لجنة تقييم أداء رؤساء الوحدات القروية بمركزي باريس وبلاط، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ،حيث تم عرض وتقييم ما تم من إنجازات وأهم المشروعات والخدمات التي تم تقديمها للمواطنين عن طريق الوحدات المحلية القرويه وأوجه التطوير بها. ويشمل التقييم الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القري وذلك في إطار منظومة التقييم والاختيار التي تعتمدها المحافظة لاختيار أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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