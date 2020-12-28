شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس مائل للدفء وشبورة كثيفة الثلاثاء .. والقاهرة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية غداً الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من حلايب وشلاتين .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 25 ، 1 - 75 ، 1 والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية « 22– 12»، قنا «25- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «26 – 12» .