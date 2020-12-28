شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش يؤكد على الاستعداد للامتحانات بتشديد الاجراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سعيد عبد الله لافى رئيس جامعة العريش على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول بتشديد الاجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا .

وأعلن رئيس الجامعة، أن هناك التزام كامل بتعليمات الدولة ووزارتى الصحة والتعليم العالى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية منذ نهاية العام الدراسى الماضى .. مشيرا الى قرب الانتهاء من الفصل الدراسى الأول والاستعداد للامتحانات بدون أية مشاكل نتيجة لاتباع كافة الاجراءات بدءا من بوابة الجامعة وتنظيم دخول وخروج الطلاب وارتداء الكمامات الواقية وعدم التجمع ومراعاة التباعد فى القاعات وتهويتها فضلا عن التطهير والتعقيم الدورى للمدرجات والمكاتب وغيرها ، وأن الادارة الطبية بالجامعة على أهبة الاستعداد لمواجهة أى طارىء .. كما تم اجراء انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى الكليات والجامعة بدون أى صعوبات أو مشاكل .

وأضاف أن الجميع أدى دوره خلال الفصل الدراسى الأول من أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وفقا لنظام التعليم الهجين المحدد من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات بواقع 60 % للتعليم المباشر والمحاضرات و 40 % للتعليم عن بعد ، وتوفير الكتب والمذكرات والمراجع .

وأشار الى بدء أنشطة الاتحادات الطلابية المنتخبة فور بداية الفصل الدراسى الثانى لتنفيذ الأنشطة المتنوعة لصالح الطلاب ودعم وتنمية الجوانب الوجدانية والمهارية لدى الطلاب الى جانب تطوير العملية التعليمية والتنمية المعرفية لدى الطلاب .

وأوضح مجددا أن جامعة العريش تعتبر قاطرة التنمية وداعمة لها على أرض سيناء بأسلوب علمى متخصص فى كافة المجالات .. مشيرا الى سعيه الى تحقيق النهوض بالعملية التعليمية بالجامعة كجامعة ناشئة وظيفتها الأولى التعليم ودعم العملية التعليمية ، وحصول جميع كلياتها على الجودة والاعتماد بتطوير العمل الأكاديمى والادارى ، وبما يتسق مع رؤية وزارة التعليم العالى التى تؤكد على أهمية تصنيف الجامعات المصرية عالميا فى مراكز متقدمة .. كما نسعى الى انشاء كليات تتفق مع خصائص وسمات المجتمع السيناوى بما يلبى متطلباته .. حيث سبق مع بداية انشاء الجامعة انشاء كلية للتربية لتوفير المتخصصين لسد احتياجات العملية التعليمية بالمدارس ثم أتبعناها بكلية أخرى للعلوم الزراعية البيئية التى تلبى احتياجات التنمية الزراعية فى البيئة السيناوية ، وكذلك كلية للاستزراع المائى والمصايد البحرية وغيرها من كليات تتلاءم مع خصائص المجتمع والطبيعة السيناوية .

وأعلن أن جامعة العريش تضم حاليا 10 كليات ، وهى : كلية التربية ، كلية العلوم الزراعية البيئية ، كلية التربية الرياضية ، كلية العلوم ، كلية التجارة ، كلية الآداب ، كلية الاقتصاد المنزلى ، كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية ، وكلية الطب البيطرى .. الى جانب معهد الدراسات العليا البيئية .

وأضاف أنه خلال العام القادم يصبح عددها 12 كلية باضافة كلية الطب البشرى وكلية الحاسبات والمعلومات .. كما نسعى لافتتاح كلية صيدلية نوعية وأخرى للتعدين لاستغلال موارد وثروات المنطقة من نباتات وأعشاب طبية وثروات معدنية ، وطالبنا من المحافظة تخصيص مساحة 200 فدانا بوسط سيناء لاستخدامها كنواة لمزارع لتدريب طلاب الطب البيطرى على علاج الحيوانات .. الى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة شمال سيناء لانشاء آبار مياه وشبكات رى بمزارع الجامعة .

كما نحاول انشاء مزيد من الكليات ومراكز الأبحاث والمراكز العلمية ببئر العبد ووسط سيناء لخدمة جميع مناطق المحافظة .. علاوة على انشاء مستشفى جامعى ومراكز تخصصية فى مختلف المراكز والمدن .

وأشار الى التعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لاقامة المشروعات المشتركة ، ومن بينها جمعية أهلية تبرعت بمبنى مستشفى لاستغلاله عن طريق الجامعة ، وجمعية أخرى لانشاء مصنع للبلح والتمور .

وأكد على توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات : عين شمش والمنصورة وطنطا للتعاون فى مختلف المجالات العلمية والتعليمية والطبية والهندسية والانشاءات وتبادل الزيارات والرحلات وغيرها .. كذلك العمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات العربية والدولية خلال الفترة المقبلة