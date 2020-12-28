شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: انطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة‬» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق قافلة طبية لمدة يومين هما ٢٩ و٣٠ ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظة وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. ونوهت عن توافر الأدوية عبر صيدلية تتيح كافة الانواع للمواطنين، ويمكنهم الاستفسار عن القافلة عبر الخط الساخن 15335. الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

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