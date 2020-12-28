شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف المحافظين بتكثيف الحملات لمنع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، اليوم الاثنين، بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كل الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة، وتنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الوزارة تتابع عن كثب من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020، مُطالبًا المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من، الأحد المقبل، 3 يناير 2021.

وأكد أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق في اجتماع اللجنة العليا على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد الوزير، على المحافظين، متابعة قرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وأوضح «شعراوي»، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر المستجدات وجهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 11608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظات، هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبني سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا، وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وأضاف أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 4938 محلا تجاريا في 11 محافظة، منها غلق 793 محلا بالقاهرة، و200 محل بالجيزة، و1178 محلا بالإسكندرية، و1639 محلا ببني سويف، و363 محلا بالشرقية، و267 محلا بالغربية، و247 محلا بدمياط، و166 محلا بكفر الشيخ، و41 محلا بالفيوم، و35 محلا بالقليوبية، ومحلين بمطروح.

ولفت التقرير إلى أن القرارات تضمنت غلق 3480 مقهى بـ15 محافظة، حيث تم غلق 1295 مقهى بمحافظة القاهرة و98 مقهى بالجيزة و490 مقهى بالإسكندرية و16 مقهى بالبحيرة، و265 مقهى بالمنوفية، و57 مقهى بدمياط، و32 مقهى بكفر الشيخ، و265 مقهى بالغربية، و259 مقهى بالشرقية، و831 مقهى ببني سويف، و68 مقهى بالفيوم، و14 مقهى بأسيوط، و27 مقهى بكل من سوهاج وقنا، ومقهى بمطروح.

وأوضح التقرير أنه تم أيضًا غلق 1829 ورشة صناعية، منها 733 ورشة بالقاهرة و732 ورشة بالإسكندرية، و145 ورشة بالغربية، و123 ورشة بدمياط، و49 ورشة بالجيزة، و23 ورشة بالفيوم، و15 ورشة بكفر الشيخ، و8 ورش بالبحيرة، وورشة واحدة بقنا، كما تم غلق 216 مطعمًا، منهم 113 مطعمًا بالإسكندرية، و75 مطعمًا بالغربية، و13 مطعمًا بالفيوم و6 مطاعم بقنا، و3 مطاعم بكفر الشيخ، و2 بدمياط، كما تم غلق 34 سوق تجاري، منهم 18 سوق بالغربية، و12 سوق بكفر الشيخ، وسوق واحد بكل من محافظتى دمياط وأسيوط.

ولفت إلى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة هامة وملحة بالوقت الراهن لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كل الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم والحفاظ على موارد الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكل الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كل المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين مشيداً بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية.