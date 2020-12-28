شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد «مياه المنوفية»: إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بقيمة 100 مليون جنيه خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، المشروعات والأعمال البارزة التي احتلت صدارة انجازات الشركة لعام 2020.

وأكد الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الاثنين، أن الشركة حققت إنجازاً بخطط الإحلال والتجديد بقيمة 100 مليون جنيه، في ضوء الخطة السنوية الموضوعة وهى عبارة عن 18 مليون جنيه إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بنواحي المحافظة، و26 مليون جنيه أعمال المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب بالمحافظة، و56 مليون جنيه إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات وإطالة العمر الافتراضي لها.

وأضاف، في سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب والصرف الصحى تم توصيل المرافق (مياه شرب – صرف صحي) لعدد كبير من المواطنين بنواحي المحافظة من خلال مد خطوط مياه وخطوط انحدار صرف صحي بالمشاركة الشعبية بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال لدى الغير (مدارس- هيئات حكومية وخاصة- مستشفيات) بتكلفة 10 ملايين جنيه من خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بقيمة 5 ملايين جنيه، بجانب استلام أكثر من 90 كم شبكات انحدار بأعماق مختلفة وتقليل فاقد المياه من 23% إلى 20% باستخدام أجهزة حديثة للبحث عن التسريبات.

وأوضح أنه فيما يخص مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي ISSIP2، تم الانتهاء من محطة معالجة دناصور الممولة بقرض من البنك الدولي بقيمة تقديرية 260 مليون جنيه لتصبح شركة المنوفية هي الأولى على مستوى شركات القرض في إنهاء مشروع ISSIP2، بجانب إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة تلا، الممولة من منحة بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 3 ملايين جنيه، وكذا الانتهاء من الخطة الاستثمارية الممولة من المحافظة بقيمة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي للتجمع القروي «بشتامى – زاوية البقلى – دناصور» بأطوال شبكات 40 كم، وعدد 3 محطات رفع تخدم حوالي 30 ألف نسمة.

وذكررئيس الشركة أن عام 2020 شهد دخول عددٍ من محطات المياه والرفع والمعالجة الخدمة، وهى محطات مياه ( مصطاى – كمشوش – كفر فيشا – الحامول – طوخ دلكا )، ومحطات رفع ( طه شبرا – الغنامية – منشأة سلطان – روافع «دناصور – بشتامى – زاوية البقلى» – منشأة الشريكين – منشأة عصام – أشليم وكفر أشليم – تتا وغمرين – صنصفط – تتا وغمرين الفرعية – قويسنا البلد الرئيسية – قويسنا البلد الفرعية – كفر العامرة )، بالإضافة إلى محطات معالجة ( توسعات طليا – دناصور – بمم (2) الفرعية «كفر السادات»- توسعات شما وطهواى)، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

وأشار الدكتور محمد نجيب صالح إلى أن قطاع المعامل يضم سيارات مجهزة متنقلة، لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أي شكوى تخص جودة المياه، مضيفاً أن عدد العينات الكيماوي التي تم رفعها بلغت 39323 عينة، و30480 عينة مطابقة كيماوي، و27786 عينة بكتريولوجى، و4900 عينة صرف صحي.

وأشاد رئيس شركة «مياه المنوفية»، بالدور الهام لإدارة السلامة والصحة المهنية خلال العام الحالي الذي شهد جهدا ملموسا في التعامل الجيد مع تداعيات أزمة فيروس كورونا داخليا وخارجيا، حيث قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بشراء وتشغيل وحدة ملء اسطوانات الهواء، وتوفير حوالي مليون لتر من المادة المطهرة المخففة لتطهير المحافظة بالكامل، وتطهير جميع المباني الخاصة بالشركة لمواجهة كورونا وشراء وحدة لملء طفايات الحريق، وتركيب إنذار حريق بمحطة معالجة سبك الأحد، بالإضافة إلى حصولها على مراكز متقدمة بمسابقات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الدكتور محمد نجيب، أن الشركة على أتم الاستعداد للتحول الرقمي أسوة بالاتجاه العام للدولة حيث نجحت إدارة نظم المعلومات في تطوير تطبيقات محمول ( QR reader – Maintenance – GPS) tracker- قراءتي)، وعمل Data Center بديوان الشركة، وتجهيز وتطوير مراكز خدمة العملاء وربطها بالشركة عن طريقVPN، وميكنة مراكز خدمة العملاء، والربط بين برنامج الفواتير بالشركة مع الوحدات المحمولة Hand Held، والتحصيل الإلكتروني عن طريق أجهزة الباركود، والربط مع شركات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات المسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير وإدخال القراءات عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، وتطوير برنامج خاص بصيانة الأجهزة وربطها ببرنامج المخازن بالشركة.

كما أشاد بنجاح القطاع التجاري في تطبيق منظومة الهاند هيلد للقراءة والتحصيل، وأخذ القراءة عن طريق نظام الـ Gps بفرع شبين الكوم، وتطبيق منظومة QR لقراءة العدادات بفرعي الباجور وقويسنا، وإطلاق تطبيق قراءتي لقراءة عدادات المياه، وتسجيل القراءة عن طريق موقع الشركة، وإبلاغ شكاوى القراءة والتحصيل عن طريق واتساب 01220906668، وتشغيل خدمات فوري لشحن العدادات وتحصيل الفواتير، وتغيير جميع العدادات المعطلة بفرع سرس الليان بالكامل، وعدد 3 قرى بقويسنا، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 25300 عداد مسبق الدفع وإنشاء 10 مراكز شحن.

وأشار إلى أنه تم تطوير معدات الشركة لتضم عدد 54 سيارة كسح، و12سيارة نافورى، و12 لودر حفار، و7 شفاطات و6 كباشات،وسيارة طوارئ ،1 معدة ونش محمل على سيارة ،7 ماكينات ديزل نقالي ،55 ماكينة بنزين، 1 سيارة 3/4 نقل مجهزة فنطاس لنقل الكلور السائل، مضيفاً أن مركز التدريب بالشركة حقق طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية والتدريبات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، حيث نجح المركز في تنفيذ 184 دورة تدريبية لعدد 2276 متدرباً خلال عام 2020، بالإضافة إلى تدريب 359 طالباً بمدرسة الشركة، وعدد 524 طالباً بكليات العلوم والهنسة والتجارة بالإضافة إلى التعاقد مع 404 من العاملين بمختلف التخصصات.

وفي إطار الخطة التوعوية بالشركة، أشار رئيس الشركة، خلال «الإنفوجراف»، إلى أنه تم تنفيذ 312 نشاطاً لــ44592 مستفيـدا تمثلت في إجراء استطلاع رأي لـ2500 من المواطنين حول خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، وعقد 191 ندوة توعوية ولقاء جماهيريا لزيادة الوعي الثقافي نحو خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليها، وتنفيذ 50 ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، وإطلاق 3 قوافل مائية خدمية بقرى المحافظــة بالإضافة إلى 48 قافلة توعية ميدانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية وتدريب 20 من أئمـة المساجد وأعضاء هيئـة التدريس بمديرية التربيــة والتعليم على نطاق المحافظة.

وأوضح«الإنفوجراف»، أن الشركة تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 125 والذى نجح في الرد على 79798 ألف شكوى خلال عام 2020 م تنوعت بين شكاوى مياه وصرف وجودة ومحاسبة وشكاوى مشروعات وبلغت جملة الشكاوى الواردة لشركة المنوفية بمختلف الصحف الاليكترونية والصحف الورقية وشكاوى البوابة الحكومية ووزارة الإسكان وشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين 1298شكوى، وتم الرد على جميع الشكاوى الواردة.