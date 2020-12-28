شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول دورة تدريبية لتراكيب المحاصيل الزراعية بـ«الأقمار الصناعية» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمنيا، والدكتور وليد حسن ممثل عن منظمة «الفاو»، الإثنين، أولي الدورات التدريبية المتخصصة لعمل تراكيب المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية وهي تقنية مجانية مستهدف فيها تدريب عدد ثلاثون مهندس من وزارتي الري والزراعة لتجميع البيانات الحقلية المطلوبة لعمل صور الأقمار الصناعية.

وقال حسين بو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الدورة صمن عدد من الندوات والمؤتمرات التي تقام للتوعية بالتنمية المستدامة، تهدف إلى عمل التراكيب المحاصيل باستخدام الأقمار الصناعية، وهي تنقية حديثة للفلاح المصري، مشيدًا بدور وزارة الزراعية بتقديم تلك التقنية.

أقيمت الدورة تحت رعاية وزير الزراعة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية 2030للتنميه المستدامة في جمهورية مصر العربية وبحضور المهندس محمد خلف، مدير عام شؤون الزراعية، وممثلي معهد بحوث المياه.

وتعد محافظة المنيا أول محافظة تنفذ تلك التقنية وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.