شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن سوهاج» ترسل فريق تدخل سريع لإنقاذ طفلة معاقة ذهنيًا قيدتها أسرتها بالسلاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج، أنه جرى تكليف فريق التدخل السريع بالمديرية، بتوجيهات من اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بفحص واقعة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالمحافظة صورة لطفلة معاقة ذهنيا بمركز ساقلتة، قيدتها أسرتها في يديها وقدميها بالسلاسل والأقفال.

وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة «للمصرى اليوم»، بأنه فور إخطاره بالواقعة، جرى تكليف فريق التدخل السريع المشكل لمثل هذة الحالات بالتحرك وفحص الواقعة، لافتا إلى أنه سيتم بحث الحالة مع أسرة الطفلة وعرض أخذ الطفلة منهم ورعايتها، وفى حال موافقة الأسرة سيتم أخذ الطفلة وإيداعها دار رعاية المعاقين في بنى سويف أو المنصورة، لأنه لا توجد دار رعاية للمعاقين في سوهاج.

وقال مستدخدمو مواقع التواصل الإجتماعى أن الطفلة المتداول صورتها مقيدة السلاسل، تبلغ من العمر حوالي 16 عامًا، وتعاني من مرض ذهني يجعلها تتصرف تصرفات تعرض حياتها للخطر، ووالدها متوفى وأمها لا تقوى على تصرفاتها لذا قامت بتقييدها، لافتين إلى أن الطفلة حاولت أكثر من مرة إرتكاب أفعال قد تؤذيها وتؤدى إلى وفاتها، لذا لجأت والدتها لتقييدها، مطالبين بالتدخل لرعاية الطفلة بشكل آدمى.