شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 726 حكمًا قضائيًا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأحد، حملة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 726 حكما قضائيا ما بين ضبط متهمين في أحكام جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 133 حكم حبس جزئي و28 حبس مستأنف و394 غرامات و169مخالفات.