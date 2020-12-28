شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى استعدادا لإعلان اشتراطات البناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استعدادا لإعلان الاشتراطات العامة للبناء.
وكان الدكتور عاصم الجزار قد استعرض مؤخرا الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضى، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء.
وأوضح وزير الإسكان إنه تشكيل لجنة الفحص والمسئوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والإشراقية التى ستراقب أعمال البناء.
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