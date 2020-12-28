شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تنفذ مشروعات تنموية فى 8 محافظات بمشاركة 12 جمعية أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى وضع أسس وقواعد وأساليب لعمليات التنمية فى المجتمعات الريفية والصحراوية والحضرية وكذا توجيه عمليات التنمية فنيا ومتابعتها بما يمكن من قيام برامج ومشروعات فى هذا المجال على أسس علمية سليمة.

وتستهدف مشروعات التنمية التى تقدمها الوزارة 8 محافظات هى الوادى الجديد، قنا، اسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الشرقية والقليوبية، حيث تم تقديم معدات ثقيلة، من خلال 12 جمعية أهلية فى هذه المحافظات، تضم جرارات زراعية ومقطورات زراعية ومكابس زراعية ومفرمة مخلفات وسيارات نقل مجهزة بفنطاس كسح بيارات وسيارات نقل لجمع المخلفات وسيارات نقل أفراد.

وتتولى الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية تقديم المعاونة والدعم المادى والفنى لجمعيات التنمية لممارسة أنشطة متعددة تشمل النواحى الصحية والتعليمية والمهنية والحرفية والتدريبية بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية استكمالا للدور الحكومى فى تنمية المجتمع والمساهمة فى حل مشكلاته من خلال استثارة وعى الأفراد بأهمية التنمية.

وتختص الإدارة بوضع السياسة العامة والبرامج فى ميدان التنمية الاجتماعية، فى إطار السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة، فضلا عن تخطيط وتمويل مشروعات التنمية الاجتماعية وتدبير مصادر جديدة للتمويل واقتراح إعانات هيئات التنمية ووضع الخطط لإيجاد وعى لدى المجتمعات المحلية للمشاركة الإيجابية فى عمليات التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الشاملة ومعالجة المشاكل الاجتماعية ومحاربة القيم السلبية وتدعيم القيم الإيجابية.

كما تختص الإدارة بالتنسيق بين أعمال الإدارة والجهات الأخرى التى تعنى بالتنمية الاجتماعية والتنسيق بين مختلف الجهود والمشروعات والبرامج التى تنفذها الدولة والقطاع الشعبى فى مجال التنمية الاجتماعية مع الاستعانة بهيئات التنمية بالمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى متابعة خطط وبرامج التنمية الاجتماعية وتنسيق إجراء بحوث التقويم وإعداد وتنفيذ برامج التوعية الاجتماعية وتنظيم الاجتماعات الدورية والمؤتمرات العلمية وحلقات البحوث بهدف رفع مستوى الأداء وخلق مناخ فكرى موحد بين العاملين فى ميادين التنمية الاجتماعية وتوجيه العاملين فى مديريات التضامن الاجتماعى إلى افضل الوسائل لخدمة الجماهير فى ميدان التنمية الاجتماعية.